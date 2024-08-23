Пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов

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Невозврат кредитов оправдали 20% россиян, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ.

При этом 71% респондентов сочли это правонарушением. Такого мнения больше придерживаются граждане старше 35 лет, у которых есть высшее образование и семья.

Люди до 35 лет чаще говорили, что кредит возвращать необязательно. В основном это жители небольших городов, численность населения которых не превышает 100 тысяч человек, и, как правило, они из большой семьи. При этом в 2015 году невозврат кредитов оправдывали 37% опрошенных, а 55% считали, что их оплачивать обязательно.

Среди считающих невозврат кредита возможным 42% сказали, что причиной могут быть непредвиденные обстоятельства: болезнь, увольнение и другие. 30% в качестве уважительной причины указали сокрытие банком реальной стоимости, а еще 30% – увеличение кредитором размера процентной ставки.

Всего в опросе в текущем году приняли участие 1,6 тысячи россиян из разных регионов России.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота посоветовал не брать займ в микрофинансовых организациях. Как правило, кредит выдается под очень высокий процент, поэтому его будет трудно погасить. Способом можно воспользоваться только в безвыходной ситуации, когда деньги срочно нужны, но все банки отказали. При этом лучше вернуть средства в короткий срок, чтобы не попасть в долговую яму.

