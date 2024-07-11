Депутат Чаплин: изучение кредитной истории поможет не стать жертвой мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чтобы узнать, могли ли взять мошенники кредит на имя жертвы, нужно изучить свою кредитную историю, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Проверяйте активные кредиты в своей истории. Они должны появиться не позднее трех рабочих дней после заключения сделки", – цитирует его News.ru.

Сделать это можно при помощи портала "Госуслуги", подчеркнул парламентарий. Он напомнил, что в 2023 году банки отразили свыше 35 миллионов попыток злоумышленников похитить сбережения россиян.

В каких-то случаях в кредитную историю мог попасть заем однофамильца или дублирующие сведения из банка, однако это все равно негативно скажется на рейтинге. Исправить ошибку можно, обратившись в банк.



"Иногда банки не передают информацию своевременно, и кредит числится действующим. Это может повлиять на решения других банков", – заключил он.

Ранее эксперты предупредили, что мошенники могут использовать подставных риелторов, нейросети и поддельные документы во время переоформления жилища.

Так, пенсионер приходит в агентство и просит продать квартиру, чтобы он мог купить новую. Жилье продается, человек получает деньги, однако сразу же под видом агента по недвижимости появляется преступник, который предлагает "отличный вариант". Он исчезает, получив на руки деньги.

