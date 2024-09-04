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04 сентября, 19:45

Экономика

ЦБ РФ предложил масштабную реформу рынка МФО

ЦБ РФ предложил масштабную реформу рынка МФО

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Российский Центробанк предложил масштабную реформу рынка МФО. Микрофинансовые организации хотят разделить на три группы.

Первые будут называться микрофинансовыми компаниями. Они смогут выдавать все виды займов – как короткие, так и более долгосрочные. Вторая группа – компании целевого финансирования. В нее войдут все сервисы онлайн-рассрочек. Третья группа – компании предпринимательского финансирования. Они будут кредитовать только малый бизнес, а также самозанятых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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