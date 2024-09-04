ЦБ РФ предложил масштабную реформу рынка МФО

Российский Центробанк предложил масштабную реформу рынка МФО. Микрофинансовые организации хотят разделить на три группы.

Первые будут называться микрофинансовыми компаниями. Они смогут выдавать все виды займов – как короткие, так и более долгосрочные. Вторая группа – компании целевого финансирования. В нее войдут все сервисы онлайн-рассрочек. Третья группа – компании предпринимательского финансирования. Они будут кредитовать только малый бизнес, а также самозанятых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.