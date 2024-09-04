04 сентября, 19:45Экономика
ЦБ РФ предложил масштабную реформу рынка МФО
Российский Центробанк предложил масштабную реформу рынка МФО. Микрофинансовые организации хотят разделить на три группы.
Первые будут называться микрофинансовыми компаниями. Они смогут выдавать все виды займов – как короткие, так и более долгосрочные. Вторая группа – компании целевого финансирования. В нее войдут все сервисы онлайн-рассрочек. Третья группа – компании предпринимательского финансирования. Они будут кредитовать только малый бизнес, а также самозанятых.
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