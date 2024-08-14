Профессор Сафонов заявил, что инфляция в РФ не снизится в ближайшее время

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Инфляция не будет снижаться в России в ближайшее время, заявил в эфире радио КП профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его мнению, ее скорость сохранится на том уровне, который наблюдается в настоящий момент. Он связал это с продолжением действия тех факторов, которые влияют на рост инфляции.

"Цены будут плавно увеличиваться, к тому же сыграет фактор сезонный – ближе к зиме у нас растут цены на овощи", – подчеркнул специалист.

Он также обратил внимание, что в настоящий период роста цен наблюдается во всех странах мира.

Ранее Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки. Официально целью данного шага стала борьба с дальнейшим ростом инфляции.

Однако экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что главным образом это решение направлено на то, чтобы остудить спекулятивную активность на рынке недвижимости.

