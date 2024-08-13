Аналитик Дында: доллар будет стоить от 85 рублей и евро – от 92 рублей в августе

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Курсы доллара и евро на межбанковском рынке зафиксируются в текущих диапазонах 85–87 рублей и 92–96 рублей соответственно в августе 2024 года, заявил в беседе с "Газетой.ру" аналитик Руслан Дында.

"Курсы иностранных валют, в том числе доллара и евро, во многом будут зависеть от стабильности притока валюты на внутренний рынок, а также спроса на нее со стороны экспортеров. Прямая зависимость будет также с возможностью и скоростью трансграничных платежей и логистических цепочек, которые удлиняются вследствие санкционного давления", – отметил специалист.

При этом на перестройку товарно-денежных цепочек может понадобиться некоторое время, уточнил Дында. По его словам, влияние на курс национальной валюты также могут оказать стоимость нефти и повышение ключевой ставки до 18%.

В настоящий момент сложно сказать, насколько выгодно покупать валюту, отметил эксперт. Этот вопрос во многом зависит от цели ее приобретения. При этом на данный момент ставки по рублевым депозитам представляются более чем привлекательными, в то время как иностранная валюта торгуется в офисах и обменных пунктах банков, подчеркнул он.

Вместе с тем в июле 2024 года так называемый Индекс Мишек увеличился на 6,7% в сравнении с показателем июля 2023-го, отметил его автор, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

При этом по итогам июня Индекс Мишек вырос на 12,2%. Это означает, что годовая инфляция по Индексу Мишек в июле существенно замедлилась по сравнению с данными прошлого месяца, объяснил специалист.

Он также обратил внимание, что по прошествии июля цены опустились только на три товара, которые включаются в индекс. Так, стоимость моркови упала на 40%, конфеты "Мишка косолапый" стали дешевле на 33,6%, а молоко – на 4,6%.

"На все оставшиеся 11 товаров цены выросли. Самый высокий рост цен за год наблюдался на апельсиновый сок J7 (+46,6%), бананы (+26%), самый дешевый белый хлеб (+23,7%), сельдь "Матиас" (+17,1%), подсолнечное масло (+15,8%), куриные яйца "Окские" С1 (+11,9%), мармелад Fruit-tella (+11,1%) и черный чай (+10,2%)", – рассказал Абрамов.

При этом, в соответствии с данными Росстата, годовая инфляция в июле увеличилась до 9,1% в сравнении с 8,6%, которые были зафиксированы в июне. По мнению специалиста, на этом фоне снижение скорости роста Индекса Мишек в июле по сравнению с первым летним месяцем позволяет надеяться, что остановится и рост общего уровня инфляции.

Вместе с тем показатели на 10 августа 2024 года свидетельствуют о том, что в течение недели Индекс Мишек вырос на 0,8% в сравнении с его снижением на 1,3% на прошлой неделе. Абрамов обратил внимание, что за этот период цены выросли на сельдь "Матиас" (+8,6%) и куриные яйца (+2%). При этом стоимость прочих товаров индекса осталась неизменной.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, что повышение ключевой ставки Центробанком РФ направлено на то, чтобы остудить спекулятивную активность на рынке недвижимости. По его словам, в РФ должны увидеть не только изменение цен на продукты питания, но и паузу в росте стоимости домов и квартир.