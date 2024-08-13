ФАС призвала несколько торговых сетей ограничить цены на электронику и бытовую технику

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила таким торговым сетям, как "ДНС", "М.Видео" и "Ситилинк", добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Свое решение служба объяснила предотвращением возможного роста стоимости указанных товаров. Помимо этого, инициатива позволит повысить их доступность, а также окажет положительное влияние на рынок.

Кроме того, ведомство напомнило участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.

Тем временем для стабилизации внутреннего топливного рынка, снижения цен на АЗС и обеспечения устойчивого снабжения стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом в Госдуме предложили квоты на продажу бензина в РФ.

Когда стоимость топлива на иностранных рынках возрастает, то российские производители получают выгоду от продажи максимума своих запасов за рубеж, что провоцирует дефицит на внутреннем рынке, который в большей степени регулируется государством, отметил вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов.