Стоимость отдыха в России в 2024 году выросла на 14%

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Цены на российский отдых в этом году выросли на 14% по сравнению с 2023 годом из-за увеличения спроса. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании Владимира Путина с членами кабмина.

Министр уточнил, что в 2024 году было совершено около 39 миллионов поездок. Таким образом, по его словам, туристический поток по стране в первой половине этого года вырос примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Решетников также добавил, что Крым, несмотря на сложность ситуации вокруг региона, сохранил спрос на уровне 2023 года.

В первом квартале этого года Москву посетили полмиллиона туристов из дальнего зарубежья, что более чем на 40% больше показателя 2023 года. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, количество туристических поездок превысило число рабочих, учебных и других. Лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам. На него приходится 56% всего турпотока из государств дальнего зарубежья.

Заммэра заявила, что в 2023 году в Москве побывали 2,3 миллиона иностранных туристов. Этот показатель превысил прошлогодний на 35%. В топ-3 по количеству гостей вошли Китай, Турция и Индия. При этом на улучшение показателей отрасли в том году оказали положительное влияние возможность оформить электронную визу, а также восстановление безвизового режима для групп китайских туристов и введение такого же режима для Ирана.

