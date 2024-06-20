Полмиллиона иностранных туристов посетили Москву за I квартал 2024 года

Фото: пресс-служба Мостуризма

В первом квартале 2024 года Москву с туристической целью посетили полмиллиона жителей дальнего зарубежья, что более чем на 40% больше показателя предыдущего года, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, число туристических путешествий превысило количество рабочих, учебных и прочих поездок. Она отметила, что лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят в том числе Китай и Вьетнам. На него приходится 56% всего турпотока из государств дальнего зарубежья.

Сергунина уточнила, что значительный рост интереса туристов к Москве наблюдаются в странах Ближнего Востока. Замглавы города уточнила, что туристический поток из этих государств в столицу России был восстановлен и достиг рекордных значений, зафиксированных в 2019 году. Она назвала это направление важным для московской туриндустрии, поскольку путешественники из Объединенных Арабских Эмиратов и прочих государств региона отдают предпочтение гостиницам, которые относятся к категории 4–5 звезд, и тратят во время поездки значительные средства.

Заммэра заявила, что в 2023 году в Москве побывали 2,3 миллиона иностранных туристов. Этот показатель превысил прошлогодний на 35%. В топ-3 по количеству гостей вошли Китай, Турция и Индия. При этом на улучшение показателей отрасли в том году оказали положительное влияние возможность оформить электронную визу, а также восстановление безвизового режима для групп китайских туристов и введение такого же режима для Ирана.

Выбирая российский город для посещения, иностранцы прислушивались к советам знакомых и опирались на информацию из социальных сетей, подчеркнула Сергунина. В российской столице гостей привлекает развитая инфраструктура, большое количество интересных событий и богатое культурное наследие. При этом треть из них приезжали в Москву в одиночку, еще треть решили путешествовать в паре. В среднем продолжительность визита иностранцев в Москву составляла 10 дней.

Сергунина отметила, что Москва представляет собой развивающийся центр делового туризма мирового уровня. Так, в октябре 2023 года здесь впервые проводилась конференция Meet Global MICE Congress. Мероприятие было посвящено именно этому направлению путешествий и объединило делегатов, представлявших 14 стран.

Также вице-мэр рассказала, что перспективы дальнейшего развития международного сотрудничества в туристической сфере, а также современные тенденции в отрасли будут обсуждаться в рамках первого туристического форума БРИКС, который открылся в Москве 20 июня.

Сергунина ранее заявляла, что за счет проведения туристического форума БРИКС Москва сможет закрепить статус одного из ведущих мировых туристических центров.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году Москву посетили более 244 тысяч туристов из Китая. Он подчеркнул, что этот показатель почти в 5,5 раза превышает уровень, зафиксированный годом ранее.