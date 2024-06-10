Первый туристический форум БРИКС пройдет в Москве

Фото: пресс-служба Мостуризма

В Москве с 20 по 21 июня пройдет первый туристический форум БРИКС. Его посетят делегации всех девяти стран – участниц союза: России, Китая, Египта, Бразилии, Индии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Эфиопии и Южно-Африканской Республики, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Сегодня на путешественников из стран БРИКС приходится больше половины въездного турпотока в Москву из дальнего зарубежья", – прокомментировала она.

По словам Сергуниной, благодаря форуму Москва сможет закрепить статус одного из ведущих мировых туристических центров. Событие объединит свыше 300 руководителей ассоциаций, представителей профильных ведомств, экспертов индустрии и бизнес-сообщества. В программу войдут сессии с участием самых крупных игроков рынка и встреча министров туризма стран БРИКС.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что в 2024 году РФ – председатель уже в расширенном межгосударственном объединении. Планируется утвердить план сотрудничества и регламент рабочей группы БРИКС по туризму, таким образом, закрепить официальный статус туристического трека БРИКС.

По словам Решетникова, бизнес-программа форума позволит подписать взаимовыгодные контракты и установить прочные связи между туристическим предпринимательством стран объединения. Это поможет странам развивать экономику предложения, заключил министр.

В первый день форума проведут переговоры и презентации продуктов туристических операторов, сервисов для путешествий, а также закрытое заседание рабочей группы. Второй день посвятят открытым мероприятиям.

Спикеры обсудят перспективы международного сотрудничества стран БРИКС.

На сессии "Цифровизация индустрии отдыха и гостеприимства. Искусственный интеллект" обсудят развитие онлайн-индустрии и влияние современных технологий на отрасль. Кроме того, Москва представит сервис Russpass, в котором размещены туристические предложения почти всех регионов РФ.

Сейчас готовится к запуску обновленная версия портала Discover Moscow, который ориентирован на зарубежную аудиторию. Помимо сведений о достопримечательностях и интересных событиях, платформа предоставит рекомендации по оформлению визы и бронированию гостиниц.

Более того, участники рассмотрят новые подходы к привлечению туристов. Для Москвы событийный туризм является одним из перспективных трендов. Так, в этом сезоне в столице организуют самый продолжительный городской фестиваль в мире "Лето в Москве. Все на улицу!".

Сессию "Устойчивый туризм: как ESG меняет индустрию путешествий?" сконцентрируют вокруг создания комфортной инфраструктуры для гостей. На заседании обсудят не только гостиничную и ресторанную сферы, но и транспортную систему, а также благоустройство парков и скверов.

В 2023 году более пяти тысяч человек приняли участие в международном форуме инноваций БРИКС в Москве. Они представляли свыше 30 мировых государств, среди которых Китай, Индия, Бразилия, ОАЭ, Индонезия, Южно-Африканская Республика и другие.