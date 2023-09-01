Представители более 30 стран стали участниками форума инноваций БРИКС в Москве

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Московский урбанистический форум"

Около 5 тысяч человек приняли участие в международном форуме инноваций БРИКС в Москве, они представляли более 30 мировых стран, среди которых были Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия, Южно-Африканская Республика и другие. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие проходило с 27 по 29 августа в концертном зале парка "Зарядье" в рамках Московского урбанфорума, отметила она.

По словам заммэра, главы российских ведомств, городов и стран, входящих в состав БРИКС, а также Азии и Ближнего Востока обсуждали современные технологии, их влияние на жизнь людей в условиях крупных городов, сферу IT и делились опытом поддержки инновационных решений.

"В 50 тематических сессиях приняли участие порядка 300 российских и зарубежных специалистов. Они подписали ряд соглашений, в том числе Московскую декларацию инновационного развития. Подводя итог, могу сказать, что эти три дня помогли нам наметить дальнейшие шаги для сотрудничества в технологической сфере", – добавила Сергунина.

Она рассказала, что каждый день форума отличался главной тематикой, всего их было три: "Человек", "Экономика", "Город". В мероприятии в том числе принимали участие лауреаты Нобелевской премии мира – профессор экономики Мухаммад Юнус и глава международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.

В проведении деловой программы форума участвовали председатель Дубайского совета будущего по цифровым операциям Аиша Бин Бишр, замминистра связи и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар, директор Торгово-промышленной палаты БРИКС Анкита Сачдев, кинорежиссер Эмир Кустурица и другие эксперты, отметила Сергунина.

В пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы заявили, что в рамках форума столичное правительство получило Всемирную премию инноваций за развитие технологий и цифровой экосистемы города, лауреатом стала Сергунина.

Заммэра столицы получила награду в одной из главных номинаций премии – "Инновации, индустрии, инфраструктура", она присуждается номинантам за значимый вклад в достижение целей устойчивого развития ООН.

Ранее Квон Чунг во время выступления на форуме заявлял, что считает Москву лучшим городом мира с точки зрения развития индустрии гостеприимства. Он рассказал, что занимался премией "Глобальная энергия", учрежденной президентом Владимиром Путиным, с 2016 года и заметил, как за прошедшие года многие сферы города улучшились.



Нобелевский лауреат: Москва – лучший город мира по развитию сферы гостеприимства