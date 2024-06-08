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08 июня, 14:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о масштабном обновлении туристической системы Russpass

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В туристическом сервисе Russpass прошла масштабная модернизация. Теперь он стал еще более удобным, сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

"Одно из главных обновлений – запуск конструктора спецпроектов. На его основе, например, был создан специальный раздел "Москва. Лето", в котором жители города и туристы могут узнать о главных фестивалях, выставках, спортивных и культурных событиях, которые будут проходить в столице до конца августа", – сказал он.

По словам мэра столицы, также были обновлены карточки культурных и туристических сервисов города. На страницах музеев, парков или усадеб теперь можно увидеть расписание предстоящих мероприятий.

К сезону отпусков был модернизирован и конструктор путешествий по стране. С его помощью можно отметить интересующие музеи, памятники, рестораны и другое. Вместе с тем в сервисе появилась возможность менять объекты по маршруту местами и указывать даты их посещения.

"Если билеты на какое-то из выбранных мероприятий уже куплены, – они будут доступны в планировщике. То же касается и билетов на самолет", – уточнил градоначальник.

В частности, был обновлен Russpass Журнал. На его странице сделали "Энциклопедию терминов". На странице в алфавитном порядке были собраны профессиональные термины в сфере туризма. В журнальных статьях теперь можно увидеть карточки с культурными объектами и экскурсиями.

В ближайшее время столица планирует запустить рекомендательный сервис на основе предпочтений пользователей, который будет помогать им в выборе объектов, событий и маршрутов.

Ранее Собянин рассказал, что федеральные музеи войдут в систему Russpass. По словам мэра, это поможет раскрыть туристический потенциал российских регионов, так как подключенные к системе смогут войти в тематические и локальные маршруты. Благодаря этому туристы смогут подобрать большее количество культурных объектов, что сделает их поездки более интересными.

Раздел "Москва. Лето" запустили на сайте сервиса Russpass

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