"Активные граждане" предложат достопримечательности для турмаршрутов в Москве

Фото: пресс-служба Мостуризма

В проекте "Активный гражданин" начинается серия голосований, посвященных достопримечательностям Москвы. Горожане смогут рассказать о любимых местах для прогулок, активного и культурного отдыха. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Первый опрос спецпроекта "Вот это Москва!", который подготовлен совместно с сервисом Russpass, уже открыт. Его участники укажут локации, которые стоит посетить туристам, приехавшим в столицу впервые.

Как рассказала Сергунина, всего планируется провести девять голосований – по два этапа в каждом. Сначала граждане предложат свои идеи, а потом выберут самые оригинальные варианты. Предложения горожан лягут в основу новых туристических маршрутов для разных категорий путешественников, указала заммэра.

Второй темой спецпроекта станет отдых семей с детьми, в рамках третьей жители Москвы составят маршрут для пожилых туристов, в рамках четвертой – для молодежи от 18 до 35 лет. Пятый опрос посвятят историческим зданиям столицы, шестой – необычным форматам экскурсий, седьмой – спортивным объектам. Восьмое голосование поможет подобрать интересные площадки для любителей науки и современных технологий, а девятое – для интересующихся культурой и искусством.

Достопримечательности столицы, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в новые прогулочные маршруты Russpass.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Москву посетили свыше 22 миллионов туристов со всей России. Данный результат превысил допандемийные показатели. Ожидается, что к 2030-му количество путешественников может увеличиться до 50 миллионов в год.