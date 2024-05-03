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Новости

03 мая, 00:00

Туризм

Более 22 млн туристов из российских регионов посетили Москву в 2023 году

Более 22 млн туристов из российских регионов посетили Москву в 2023 году

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

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Новости часа: Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву к 2030 году

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Рекордное количество туристов приехало в Москву на майские праздники

Более 22 миллионов туристов со всей России посетили Москву в 2023 году. Результат превысил допандемийные показатели. Ожидается, что к 2030 году количество туристов может вырасти до 50 миллионов в год.

В ближайшие годы основное внимание власти направят на внутренний туризм. Для укрепления междугородних связей создается сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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