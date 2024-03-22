22 марта, 15:01Туризм
Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии в 2024 году
Фото: depositphotos/rilueda
Россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии уже в этом году. Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на второе полугодие. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Отмечается, что граждане смогут пройти процедуру заселения без предъявления документов, личность будет подтверждаться через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило российское правительство. Возможность реализуют в виде специального сервиса, который позволит максимально упростить заселение, сделать его быстрее и комфортнее, говорится в сообщении.
Согласно постановлению, россияне по биометрии могут заселиться в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. В данный момент проводится работа с гостиничными сетями по внедрению спецсервиса, добавили в аппарате вице-премьера.
Также там напомнили, что сейчас заехать в отель без паспорта и обращения к сотрудникам на ресепшене нельзя. Благодаря биометрии у граждан появится альтернатива – при заселении они могут самостоятельно зарегистрироваться при помощи планшета или терминала самообслуживания. После подтверждения личности гость сможет взять ключ и пройти к себе в номер, уточняется в публикации.
В кабмине РФ считают, что заселение по биометрии снизит нагрузку на работников гостиниц, а также решит проблему очередей на стойках регистрации, особенно в период проведения массовых мероприятий или в разгар туристического сезона.
В аппарате Григоренко заявили, что воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию. Ее можно сдать добровольно в 12 тысячах отделений банков по всей стране.
Ранее стало известно, что в российских отелях в этом году могут запустить невозвратный тариф, благодаря которому туристы сэкономят на проживании, а отельеры уменьшат риски. Чернышенко утверждал, что такая мера обеспечит людям выбор в средствах размещения в том случае, когда турист уверен, что путешествие состоится и отмены бронирования не будет.
В российских гостиницах предложили упростить процедуру заселения
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