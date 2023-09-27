В МЭР высказались за внедрение системы самостоятельного заселения в отелях РФ

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Минэкономразвития РФ поддерживает желание отечественной туротрасли внедрить в отелях систему самостоятельного заселения. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе конференции "Туризм Москвы".

"Почему нет? В Европе, мы знаем, лет 15 как назад, ночью приезжаешь, если имеешь предварительную бронь, <...> показываешь в камеру, заходишь и живешь", – цитирует его РИА Новости.

Министр напомнил, что в России хорошо развиты подобные технологии, существуют системы распознавания биометрических и других данных. Их применение в туризме может помочь отрасли, считает он.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей на поддержку инвесторов, которые вкладывают средства в строительство модульных отелей в России. Субсидии направят 58 регионам страны в течение 2023–2024 годов.

