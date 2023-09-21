ГОСТы для автотуризма предложили создать в РФ

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Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга (ОААК) выступила с предложением регулировать автотуризм, создать серию государственных стандартов (ГОСТ), присваивать звезды кемпингам по аналогии с отелями и классифицировать маршруты для автотуристов. Объекты, которые не пройдут классификацию, не будут включены в единую информационно-навигационную базу. Об этом пишет РБК со ссылкой на замруководителя рабочей группы по развитию автотуризма при Госсовете, а также президента ОААК Сергея Лобарева.

Отмечается, что инициативу направили в комиссию Госсовета России по туризму, физической культуре и спорту. Лобарев предложил ввести в правовой оборот новый ГОСТ определений и терминов автотуризма. По его словам, необходима серьезная работа над терминологией, чтобы был единый понятийный аппарат и чтобы было ясно, что планируется изменить. Так, важно определить термины авто- и мототуризма, многофункциональной зоны дорожного сервиса, глэмпинга, кемпинга и закрепить их на уровне законодательства.

Помимо этого, предлагается упорядочить требования к маршрутам автотуристов. Для этого необходимо принять новый ГОСТ "Туризм. Классификация автотуристских маршрутов", который поможет создать критерии и требования к оценке качества обслуживания на разных маршрутах.

В сообщении уточнили, что на первом этапе ГОСТы затронут только национальные туристические маршруты. В пресс-службе ОААК сообщили изданию, что если маршрут не будет соответствовать ГОСТам, то специальная комиссия не разрешит ввести в эксплуатацию придорожную инфраструктуру. Ассоциация предлагает создать единую информационно-навигационную систему, чтобы повысить качество придорожного сервиса.

Также предлагается создать институт классификации кемпингов от одной до четырех звезд. По данным Лобарева, она будет добровольной, но неклассифицированные объекты размещения не будут показываться в единой информационно-навигационной системе автотуризма. Введение подобных институтов классификации будет способствовать улучшению сервиса, заявил руководитель проектов ОААК и член экспертной рабочей группы по социальной политике и инклюзивному туризму ГД Вячеслав Васильчев.

При этом ГОСТы для продуктов и услуг применяются на добровольной основе, напомнил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Ответственности за отклонения от принятого ГОСТа как таковой быть не может, но она будет наступать, если услуга была оказана с нарушениями и повлекла либо вред здоровью, либо вред имуществу потребителя услуги.

На сайте сообщили, что в прошлом году официальная статистика информировала о 153 миллионах туристических поездок, которые россияне совершили по стране. При этом только 15% путешественников приобретали путевки у туроператоров, остальные планировали путешествия самостоятельно и добирались до места отдыха в том числе на автомобилях. Согласно информации ОААК, жители РФ совершают в год около 20 миллионов туристических поездок на автомобиле по стране.

В мае Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития в стране автомобильного туризма. Сообщалось, что концепция должна в том числе определять условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток. Этот маршрут включает в себя федеральные трассы "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва – Казань).

В конце июня президент попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма, так как для многих граждан этот вид путешествия является наиболее удобным и комфортным. Президент заявил о необходимости расширить дорожную инфраструктуру, а также услуги разных сервисов.

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