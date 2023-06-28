Путин обратил внимание на важность принятия закона об освобождении туроператоров от НДС

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Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма обратил внимание на важность принятия закона об освобождении туроператоров от НДС.

"Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС", – передает РИА Новости слова президента РФ.

Путин добавил, что соответствующий законопроект правительством уже подготовлен. Глава государства считает, что важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней парламентской сессии.

По словам российского лидера, принятие закона даст возможность туристическим операторам оперативнее получить возмещения НДС, включая задним числом по уплаченным налогам за период с 1 января 2023 года.

Кроме того, Путин попросил ускорить работу над концепцией развития автомобильного туризма, так как для многих граждан этот вид путешествия является наиболее удобным и комфортным. Президент заявил о необходимости расширить дорожную инфраструктуру, а также услуги разных сервисов.

Глава России заявил, что развитие автомобильного туризма важно и для развития пешеходных туристических троп.

"Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных, федеральных интернет-платформах", – добавил Путин.

По словам Путина, в России для иностранных туристов необходимо создать все формальности максимально удобными. Сюда входит получения электронных виз. Президент заявил, что данный удобный механизм должен начать работать как можно быстрее.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Благодаря этому законопроекту у российских банков появится возможность открывать счета иностранным туристам и юрлицам без их личного присутствия или их представителей.

Электронная карта позволит туристам бронировать тур. По прибытии в Россию путешественники могут оплачивать услуги и покупки.