Госдума приняла законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов

Фото: 123RF/teeraphat24

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запуске электронной карты для иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что благодаря этому законопроекту у российских банков появится возможность открывать счета иностранным туристам и юрлицам без их личного присутствия или их представителей. Электронная карта позволит туристам бронировать тур. По прибытии в Россию путешественники могут оплачивать услуги и покупки.

Чтобы оформить карту туриста, российский банк должен заключить договор и делегировать зарубежному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или представителя. Сделав это в своей стране, турист сможет открыть электронный счет в банке РФ удаленно. После этого в России туристу будет доступно получение пластиковой карты.

"Электронная карта туриста – один из инструментов, позволяющих иностранным гражданам сделать отдых в нашей стране комфортнее. Карта туриста, наряду с планируемым запуском электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, будет способствовать росту въездного турпотока", – сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В ведомстве добавили, что в конце 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует развитие туризма, поручил проработать создание платежной карты для иностранных туристов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ разработало законопроект по освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) туроператоров, которые занимаются продажей путевок для путешествия внутри России. Законопроект предполагает, что норма об отмене уплаты налога будет действовать на протяжении 4,5 года.

Грузия открыла небо для транзита россиян в пять европейских стран