Путин поручил до 15 июня разработать концепцию развития автомобильного туризма

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Владимир Путин поручил кабмину РФ до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития в стране автомобильного туризма, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

Концепция должна в том числе определять условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток.

Этот маршрут включает в себя федеральные трассы "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва – Казань).

Ранее цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты для автомобильных путешествий из Москвы. Маршруты составлены по Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областям.

В сервисе есть готовые планы поездок с картой, описанием объектов и расписанием их работы, рекомендации по выбору заведений общественного питания, а также плейлист, который можно включить в дороге.