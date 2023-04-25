Цены на авиабилеты по России подорожали на 5–10%

Фото: depositphotos/nitinut380

Авиабилеты на рейсы по России с вылетами в апреле–октябре подорожали на 5–10% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные трех крупных российских агрегаторов по продаже туров и билетов, пожелавших остаться инкогнито.

Согласно информации двух компаний, средний чек рейса составит около 7,5 тысяч рублей в одну сторону. В третьей компании добавили, что билеты по стране обойдутся в 16,4 тысячи рублей "туда-обратно".

Авиабилеты подорожали в апреле и в месячном выражении на 9–16%, по данным трех агрегаторов. При этом, как уточняется, в предыдущие годы цены в апреле к марту росли не так сильно.

Одновременно с этим авиабилеты за границу с вылетами в апреле–октябре этого года, наоборот, подешевели по сравнению с прошлогодними ценами. Это подтвердили во всех трех компаниях.

Минтранс России уже предупреждал о возможном повышении цен на перелеты по стране. Это связано с прекращением действия "антисанкционных" субсидий.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, в каких странах ближнего зарубежья стоимость отдыха на одного человека не превысит 50 тысяч рублей.

До этого в Мосгортрансе сообщили, что стоимость билетов на автобусный рейс в Ялту и Геленджик снизили на 30% до конца мая.