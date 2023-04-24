Компания "РЖД" добавила на свой турпортал возможность бронирования отелей без предоплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компания "РЖД" добавила на свой туристический портал возможность бронирования отелей без предоплаты. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Отмечается, что с апреля тариф под названием "Оплата на месте" откроет доступ для бронирования номеров в 250 отелях и гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Сочи.

"До конца этого года пул отелей, где возможна оплата при заселении, расширим до 3 тысяч", – указано в сообщении.

Карточки отелей на портале Travel.RZD.ru, на которые распространяется действие нового тарифа, помечаются особой плашкой. Как отметили в компании, на портале собрано 110 тысяч отелей в РФ и странах СНГ.

Ранее группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николаем Валуевым предложили ввести регулирование деятельности сервисов по бронированию отелей и билетов. Поправки хотят внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

