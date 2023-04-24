17:15Туризм
Компания "РЖД" добавила на свой турпортал возможность бронирования отелей без предоплаты
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Компания "РЖД" добавила на свой туристический портал возможность бронирования отелей без предоплаты. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
Отмечается, что с апреля тариф под названием "Оплата на месте" откроет доступ для бронирования номеров в 250 отелях и гостиницах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и Сочи.
"До конца этого года пул отелей, где возможна оплата при заселении, расширим до 3 тысяч", – указано в сообщении.
Карточки отелей на портале Travel.RZD.ru, на которые распространяется действие нового тарифа, помечаются особой плашкой. Как отметили в компании, на портале собрано 110 тысяч отелей в РФ и странах СНГ.
Ранее группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николаем Валуевым предложили ввести регулирование деятельности сервисов по бронированию отелей и билетов. Поправки хотят внести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".
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