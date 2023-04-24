Мосгортранс снизил стоимость билетов в Ялту и Геленджик на 30% до конца мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость билетов на автобусный рейс в Ялту и Геленджик снизили на 30% до конца мая. Об этом сообщается на сайте Мосгортранса.

"Маршруты автобусов в Геленджик и Ялту – отличная альтернатива авиа- и железнодорожному транспорту. В этом сезоне они будут отправляться от Международного автовокзала "Саларьево" раз в неделю по пятницам. Еще больше пассажиров смогут оценить все преимущества наших автобусов во время поездки на море", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ведомстве уточнили, в какую стоимость обойдется билет в курортные города с учетом скидки. Так, в Геленджик взрослый билет обойдется в 3 850 рублей, детский – 1 925 рублей, провоз багажа – 385 рублей. Цены за билет в Ялту следующие: взрослый билет – 5 000 рублей, детский – 2 500 рублей, багаж – 500 рублей.

Отмечается, что современные автобусы оборудованы всем необходимым для комфортной поездки: климат-контролем, комфортными креслами, столиками, подставками для ног, а также индивидуальным освещением. Водители таких маршрутов сменяют друг друга в пути каждые четыре часа.

Билеты можно приобрести в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" или на сайте. Также билеты доступны для продажи на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово" и на всех автовокзалах столицы.

Ранее сообщалось о возобновлении автобусных рейсов в Ялту и Геленджик с 28 апреля. Уехать на таких автобусах можно с автовокзала "Саларьево" каждую пятницу. Время отправления до Геленджика – 09:00, до Ялты – 09:30.