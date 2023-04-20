В Москве запустят автобусные маршруты на курорты Черного моря с 28 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве возобновляются автобусные маршруты в Ялту и Геленджик с 28 апреля, заявил заместитель мэра Максим Ликсутов.

"В прошлом сезоне маршруты в Геленджик и Ялту пользовались популярностью: автобусы совершили около 40 рейсов и перевезли почти 1 000 пассажиров. Поэтому сервис возобновит работу и в этом году. Автобусы будут отправляться раз в неделю", – заявил Ликсутов, слова которого приводит телеграм-канал Дептранса.

Отправляющиеся на отдых смогут уехать на таких автобусах каждую пятницу с автовокзала "Саларьево". Время отправления до Геленджика – 09:00, до Ялты – 09:30. Купить билеты на маршруты можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте, а также в кассах на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево", "Орехово" и на всех автовокзалах столицы.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян призвал российских туристов отказаться от спонтанных поездок в майские праздники. Мкртчян указал на рост цен авиабилетов и гостиниц. По мнению эксперта, после праздников россияне смогут отдохнуть гораздо дешевле.

В топе туристических направлений москвичей также находятся курорты России. Главными городами для отдыха называют Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Казань.