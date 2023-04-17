В РСТ спрогнозировали подорожание летних туров по России

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Стоимость летних туров в РФ может увеличиться в случае подорожания авиабилетов на внутренние рейсы. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее в Минтрансе предупредили о возможном подорожании билетов на авиаперелеты по России в 2023 году. Речь идет о росте цен в пределах от 15 до 30% по сравнению с прошлогодними показателями. В ведомстве связали прогноз с сокращением объемов субсидий авиаотрасли.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) На тех турах, которые включают авиаперевозки, повышение стоимости авиабилетов, конечно, отразится. Разумеется, будет подорожание туров.

Для экономии на путешествии специалист посоветовал отслеживать цены на билеты и брать в дорогу меньше багажа. "Постоянно идут те или иные 30–50% скидки, можно их найти. Кроме того, можно экономить на багаже. Это разумно и нормально не возить с собой все, а взять только то, что необходимо", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что проживание в отелях на черноморских курортах в майские выходные подорожало по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что в гостиницах класса три-четыре звезды цены подросли на 7–15%. При этом стоимость проживания в высокобюджетных отелях на побережье поднялась на 20%.



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