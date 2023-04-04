Проживание в отелях на Черном море на майские праздники подорожало в разы

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Проживание в отелях на Черном море на майские праздники за год подорожало в разы, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представителей туристической отрасли.

"Что касается изменения цен на отдых относительно 2022 года, в 2023 году в городских отелях категории пять звезд увеличения стоимости размещения практически не произошло, в городских отелях три-четыре звезды цены увеличились на 5–7%", – сообщили в туроператоре "Алеан".

По данным этого туроператора, высокобюджетные отели, которые находятся на побережье, увеличили стоимость проживания на 20%. Отели три-четыре звезды повысили цены на 7–15%. В первую очередь это связано с высоким спросом и загруженностью объектов проживания.

В пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что на майские праздники быстрее всего поднимаются цены на объекты, где располагаются бассейны с подогревами. В таких отелях рост цен составляет от 15% до 2–3 раз. Там же уточнили, что цены увеличиваются в отелях и гостиницах, расположенных на берегу моря. Исключение – объекты размещения в Крыму. Там цены не повышались.

Туроператор "Интурист" выделил самые популярные экскурсионные туры в период майских праздников – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал.

"Если говорить о пляжных и оздоровительных турах, то лидируют Сочи, Крым, курорты Краснодарского края и Кавказские Минеральные Воды", – отметили в пресс-службе компании.

В пресс-службе туроператора Fun&Sun сообщили, что самым популярным у туристов является Краснодарский край, далее следует Казань, Чечня, Дагестан, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.

В компании уточнили, что стоимость поездки из Москвы в Казань на четыре ночи на майские праздники начинается от 23,9 тысячи рублей на одного человека с перелетом и размещением в отеле категории три звезды. Поездка в Северную Осетию, Чечню и Дагестан обойдется путешественнику в аналогичных условиях от 31,9 тысячи, 32,3 тысячи и 38,6 тысячи рублей соответственно.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян посоветовал российским туристам избегать спонтанных поездок на майские праздники.

Эксперт порекомендовал заниматься организацией поездки в период майских праздников заранее. Мкртчян отметил, что путешественники выкупают недорогие билеты за полгода или даже за год.

По мнению Мкртчяна, дешевле в мае можно отдохнуть после праздничных дней. После ажиотажного периода прогнозируются скидки порядка 50% на туры в Турцию, Египет и ОАЭ.



Названы самые популярные места для отдыха у россиян на майские праздники

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