Россияне чаще всего летали в Турцию, ОАЭ и Казахстан в марте

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Чаще всего россияне в марте посещали Турцию, доля перелетов составила 15,4% от общего количества заграничных бронирований. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на платформу для планирования путешествий OneTwoTrip.

В марте самыми популярными городами Турции у россиян стали Анталья и Стамбул. Следом за этой страной расположились ОАЭ. Стало известно, что в Дубай и другие эмираты слетали 10,3% путешественников.

Третье место занял Казахстан с 9,7%. Чаще всего россияне летали в Алматы и Астану. Следом в списке расположились такие страны, как Армения (7,8%, Ереван), Узбекистан (7,7%, Ташкент и Самарканд) и Киргизия (6,7%, Бишкек и Ош).

Седьмое место в рейтинге занял Таиланд. В первый весенний месяц в стране побывали 6,6% граждан РФ. Чаще всего они летали в Бангкок и Пхукет. Последние три места в топе заняли Белоруссия (3,9%, Минск), Азербайджан (2,5%, Баку) и Индонезия (2,2%, Денпасар).

Ранее стало известно, что Китай разрешил ввозить в страну туристические группы из других государств. Также онлайн-операторам разрешили формат бронирований "билет и гостиница".



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