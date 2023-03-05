В МИД РФ назвали 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

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В России готовятся межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Так, в проектах соглашений о безвизовых поездках на различных стадиях проработки обозначены следующие страны:

Бахрейн;

Саудовская Аравия;

Багамы;

Барбадос;

Оман;

Малайзия;

Мексика;

Замбия;

Тринидад и Тобаго;

Кувейт;

Гаити;

Иванов добавил, что по достижении соответствующих договоренностей МИД России обязательно проинформирует общественность.

Ранее правительство РФ приостановило соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим паспортам. Как уточнялось, договор приостановлен "в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта". Венгерской стороне для его возобновления необходимо устранить нарушения обязательств по соглашению.

До этого СМИ сообщали, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено ранее из-за пандемии коронавируса.

Россия и Китай договорились о возобновлении безвизового въезда для туристических групп

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