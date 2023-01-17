Россиянам рассказали о главных ошибках при получении визы

Фото: depositphotos/maxxyustas

Получить визу в ту или иную европейскую страну достаточно просто, однако в США можно даже не попасть, если человек не понравился послу. Об основных ошибках россиян при получении разрешения на въезд рассказала визовый агент Ксения Визова.

"Люди почему-то думают, что у каждого желающего получится это провернуть, главное, иметь средства. Но самый большой миф о получении визы – это то, что ее можно купить", – поделилась она в беседе с "Мослентой".

Эксперт подчеркнула, что у граждан РФ нет точного понимания важности этого документа. Так, часто россияне не приходят на собеседования с представителями стран, а иногда даже уходят, увидев большую очередь. По словам Визовой, подобное поведение послы посчитают некрасивым.

Среди распространенных ошибок также встречается безответственное отношение к своим постам в соцсетях. В некоторых случаях отказать могут и за предоставление ложной информации о себе.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Евросоюз почти прекратил выдачу многократных виз для россиян. Кроме того, некоторые государства выдвигают для получения виз заведомо невыполнимые условия.

Поездки в Турцию подорожают из-за нового налога

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!