Иран готов упростить выдачу индивидуальных турвиз для россиян на взаимной основе – посол

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В Иране готовы упростить получение индивидуальных виз для российских туристов на взаимной основе. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия".

"Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок – одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство", – заявил он.

Джалали подчеркнул, что также рассматривается и вопрос упрощения выдачи индивидуальных виз для туристов. Он также заявил, что за прошлый год количество российских туристов, посетивших Иран, увеличилось в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

До этого в СМИ сообщали о постройке Ираном и Россией нового торгового маршрута. По данным агентства Bloomberg, новый путь сделает доступнее индийский рынок.

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