Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправится с визитом в Тегеран – парламент Ирана

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в ближайшее время отправится с визитом в Тегеран. Об этом сообщает глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян.

"Есть программа предстоящего визита спикера российского парламента Вячеслава Володина в Иран в ближайшее время", – приводит его слова РИА Новости.

Садекиян уточнил, что точная дата визита пока не названа.

Ранее СМИ сообщали, что Иран и Россия строят новый торговый маршрут. По данным агентства Bloomberg, новый путь сделает доступнее огромный индийский рынок.

До этого МИД Ирана призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что обвинения украинского лидера в том, что Иран поставляет беспилотники России, являются беспочвенными.

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