В МИД прокомментировали обвинения в сотрудничестве РФ и Ирана по беспилотникам

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США и Евросоюз, обвиняя Россию в сотрудничестве с Ираном по поставке беспилотников, скрывают свою неспособность обеспечить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он добавил, что РФ напоминает США и Европе, что они обязаны вернуться в "правовое поле резолюции СБ ООН 223". По словам замминистра, западным странам необходимо прекратить нарушать эту резолюцию.

"Что конкретно должно быть сделано, было подробно, вплоть до мельчайших деталей, зафиксировано в проекте договоренности о реанимировании СВПД, причем как применительно к США, так и к европейским участникам", – добавил Вершинин.

Замглавы МИД выразил мнение, что обвинения Запада в поставках России беспилотников из Ирана говорят о "болезненном мыслительном процессе" по вопросу дальнейшей судьбы СВПД. При этом Вершинин подчеркнул, что не видит никакой альтернативы восстановлению СВПД. По его словам, другие планы приведут лишь к эскалации с тяжелыми и необратимыми последствиями для международной безопасности.

В конце августа американские СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для их применения в спецоперации на Украине. В администрации США тогда отметили, что Москва должна получить сотни разных типов дронов.

Позже первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал сообщения о поставках России иранских беспилотников дезинформацией. Обвинения отверг и постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани, добавив, что эти слова ничем не подкреплены.

Однако министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердил поставку беспилотников России, но подчеркнул, что это было сделано еще до начала спецоперации на Украине. Он также рассказал, что договорился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, что Киев предоставит доказательства применения в ходе конфликта иранских беспилотников.



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