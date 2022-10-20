Иран отверг обвинения в передаче РФ беспилотников для использования на Украине

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Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в конфликте на Украине. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани.

По его словам, которые передает ТАСС, обвинения безосновательны и ничем не подкреплены.

В конце августа западные СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию ударных беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования в ходе спецоперации на Украине. В США считают, что поставка иранских дронов может помочь Москве заполнить важный пробел в военной кампании на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о приобретении Россией боевых дронов у Ирана. По словам Пескова, Вооруженные силы РФ используют на Украине отечественную технику с российскими наименованиями.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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