Песков заявил, что The Washington Post "в последнее время публикует много вбросов"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что издание The Washington Post "в последнее время публикует много вбросов". Об этом он заявил в ответ на вопрос о публикации издания о "поставке" иранских беспилотников РФ, передает РИА Новости.

"Вашингтон пост", к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", – сообщил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать указанную публикацию газеты.

По его словам, взаимоотношения РФ и Ирана развиваются динамично. Он подчеркнул, что связи двух государств будут развиваться в дальнейшем.

До этого в американском издании появилась информация о том, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для использования в спецоперации на Украине. В WP отметили, что российские самолеты отправились 19 августа. По данным газеты, Иран отправил РФ БПЛА Mohajer-6 и Shahed, которые предназначены для ударов по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.

В администрации США подчеркнули, что Москва должна получить сотни различных типов иранских БПЛА.

Кроме того, в другом американском издании появилась публикация с предположением, что Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада. По словам автора материала Бенуа Фокона, взаимоотношения России и Ирана провоцируют тревогу со стороны Америки. Там придерживаются мнения, что сотрудничество двух государств позволит смягчить санкции из-за возможности получения столицами стран новых рынков сбыта.