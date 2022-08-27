В Британии назвали три причины устойчивости России

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Российская экономика выстояла под беспрецедентным давлением Запада по трем причинам, пишет издание The Economist.

В качестве первого фактора в издании назвали грамотные действия Центробанка, который молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса.

Как отмечают авторы статьи, второй фактор уходит корнями в историю – россияне научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.

В свою очередь, третий фактор тесно связан с углеводородами. Санкции мало повлияли на добычу нефти в России, говорится в материале.

Ранее обозреватель Марк Эпископос в статье для издания The National Interest назвал четыре причины устойчивости российской экономики перед санкциями, введенными странами Запада. Первым важным фактором журналист назвал шаги, предпринятые Банком России.

Также обозреватель высоко оценил систему параллельного импорта, который позволил обеспечить поставки потребительских и не только товаров, а также то, что многие государства не пошли на отказ от экономических контактов с Россией. Также Марк Эпископос указал на то, что санкции западных стран оказались во многом недостаточно продуманы и в ряде ситуаций бьют по Европе сильнее, чем по России.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о намерении обратиться к Еврокомиссии с предложением о введении восьмого пакета санкций против России. Они могут затронуть сферу экономики, энергетики и торговли.