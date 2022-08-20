В СМИ назвали четыре фактора устойчивости экономики РФ перед санкциями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обозреватель Марк Эпископос в статье для издания The National Interest назвал четыре причины устойчивости российской экономики перед санкциями, введенными странами Запада.
Первым важным фактором журналист назвал шаги, предпринятые Банком России.
"Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и ЕС. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют", – указал Эпископос.
Также обозреватель высоко оценил систему параллельного импорта, который позволил обеспечить поставки потребительских и не только товаров, а также то, что многие государства не пошли на отказ от экономических контактов с Россией.
"Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой", – заметил журналист, приводя в пример Индию и Китай.
Также Марк Эпископос указал на то, что санкции западных стран оказались во многом недостаточно продуманы и в ряде ситуаций бьют по Европе сильнее, чем по России.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о намерении обратиться к Еврокомиссии с предложением о введении восьмого пакета санкций против России. Они могут затронуть сферу экономики, энергетики и торговли.
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