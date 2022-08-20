Россия уйдет от "токсичных" доллара и евро в экономических связах с партнерами – МИД РФ

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Россия намерена уйти от ставших "токсичными" доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связах с партнерами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"На фоне усиливающегося геополитического давления "коллективного Запада" единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей является <...> переход на расчеты в приемлемых альтернативах, прежде всего национальных валютах", – сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, существующая модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент для достижения политических целей "одной группы стран" и оказалась малопригодна к условиям многополярного мироустройства. Замглавы МИД РФ считает, что в текущих условиях Запад и дальше будет злоупотреблять своим привилегированным положением.

"Отрадно отметить, что многие страны, наблюдающие за беспрецедентными и нелегитимными санкциями против России, задумались о необходимости дедолларизации внешнеэкономической деятельности в интересах обеспечения собственного суверенитета", – отметил Панкин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что процесс дедолларизации уже необратим. По его словам, сейчас доллар используется как инструмент политической борьбы. Председатель ГД также обратил внимание на то, что в мире в настоящий момент существует запрос на многополярность, а Вашингтон по-прежнему не желает признавать собственные ошибки и работать над ними.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

