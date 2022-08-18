Экономисты рассказали, что ждет доллар в России в ближайшие месяцы

Антироссийские санкции ослабляют американский доллар, утверждают аналитики. Кроме того, другие страны все чаще отказываются от расчета в долларах. При этом у США могут быть свои планы на свою же валюту, которые способны дестабилизировать обстановку в мире. Что будет происходить с долларом в ближайшие месяцы – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ловушки с обеих сторон

Санкции только поспособствовали укреплению рубля по отношению к доллару, заявила агентству "Прайм" руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. Ограничения сократили импорт, уменьшили поток туристов за рубеж и снизили объемы переводов трансграничного капитала – все это сыграло на ослабление американской валюты, считает Михайлова.

Кроме того, санкции против России подорвали репутацию доллара в мире: например, БРИКС и ЕАЭС активно переходят на расчеты в национальных валютах, продолжает эксперт.





Елена Михайлова руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Заявления стран БРИКС о дедолларизации взаимной торговли, создание собственного аналога системы расчетов (вместо SWIFT) и создание новой международной валюты, основанной на корзинах валют всех стран – членов БРИКС, ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта. Именно такой объем мировой торговли занимают страны БРИКС.

В то же время ситуация с долларом может развернуться иначе. Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что Штаты могут пойти на перевыпуск долларовых купюр в попытке ослабить Россию и дестабилизировать обстановку в мире. Это решение – последняя возможность США повлиять на РФ, убежден он.

Перевыпуск купюр ударит по тем, у кого основные сбережения хранятся в американской валюте. По этой причине Кива посоветовал держать все свои активы в рублях.

Доллар умирает?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С аргументами, которые указывают на ослабление доллара, согласился кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Однако этот процесс пока более заметен именно в России, сказал он в беседе с Москвой 24.

В глобальном масштабе позиции американской валюты все еще сильны. "Если посмотреть промежуток в последние 10–15 лет, можно увидеть, что доля доллара в международных расчетах, мировых резервах снижается. Но при этом остается очень большой, порядка 50%", – отметил эксперт.

Статус доллара как резервной валюты и инструмента международных расчетов подрывается именно из-за политики США, подчеркнул экономист. "Не могу сказать, что в конечном итоге это приведет к его отмене, к тому, что он рухнет. Но долю тем самым доллар, безусловно, уступит, в том числе другим валютам", – подчеркнул Бадалов.

По его мнению, в ближайшие месяцы курс доллара будет находиться в районе 60 рублей. Чтобы ситуация изменилась, в России должен вырасти спрос на американскую валюту. На сегодняшний день из-за введенных санкций предпосылок к этому нет, отметил Бадалов.

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что в ближайшие месяцы не исключены и достаточно широкие колебания курса в ту и другую сторону, предупреждает эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В ближайшее время, надеюсь, никаких негативных метаморфоз с российской экономикой не произойдет. А США будут находиться в своем нынешнем положении без каких-либо признаков к улучшению ситуации. Мы как минимум на один-два месяца можем прогнозировать, что курс в 60 рублей за доллар останется неизменным.

"Единственное, можно предполагать, что будет достаточно широкий размах колебаний плюс-минус два рубля в одну и другую сторону. Но как дальнейшее ослабление, так и укрепление мы вряд ли в ближайшие два-три месяца увидим", – спрогнозировал собеседник.

По его мнению, доля экономики США и расчетов долларами в мире действительно сужается. Это заставило доллар упасть по отношению к рублю. Кроме того, отразилась на курсе американской валюты и ситуация в американской экономике, в которой наметились достаточно серьезные элементы кризиса, резюмировал Беляев.

Россияне – без купюр?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Разговоры же о перевыпуске долларовых купюр Лазарь Бадалов сравнил с популярными теориями заговора. По мнению эксперта, подобный сценарий абсолютно исключен, так как этот шаг нанесет серьезный ущерб самим Штатам и их союзникам.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Это в принципе разрушение всей западной финансовой модели, которая была построена США после Второй мировой войны. Ведь вся она базируется на долларе. Если американцы захотят навредить России, то точно не с помощью того, что у себя отменят доллар.

"Ровно с таким же успехом можно рассуждать о том, что США в попытке навредить России примут решение разрушить свой Белый дом. Это откровенная глупость", – добавил Бадалов.

Михаил Беляев же убежден, что, даже если американским властям каким-то образом удастся запустить процесс перевыпуска долларовых купюр, серьезными последствиями для России это не грозит. "Это затронет те слои населения, которые держат свои деньги в наличной форме. А это очень незначительная часть, и это не самые богатые люди. Основная долларовая масса, которая принадлежит России, находится в безналичной форме или заложена в определенные ценные бумаги", – объяснил экономист.

В целом эта операция потребовала бы огромного количества финансовых ресурсов и очень тщательной организации процесса обмена денег. Кроме того, ни одно законодательство не позволит легально отстранить россиян от обмена старых долларовых купюр на новые, резюмировал специалист.