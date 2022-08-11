Россияне купили валюту на рекордные 237 млрд рублей в июле – ЦБ

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Физические лица в июле купили валюту на рекордные 237,1 миллиарда рублей на Московской бирже. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Сумма покупок с июня по июль выросла с 176,1 до 237,1 миллиарда рублей. Отмечается, что объем стал рекордным для категории физлиц. Россияне в основном покупали валюту через банки, которые производили переводы на зарубежные счета, сообщили в регуляторе.

"При этом в июле произошло снижение остатков на банковских счетах физических лиц в иностранной валюте на 3 миллиарда долларов", – отметили в ЦБ.

В Банке России клиентам порекомендовали детальнее ознакомиться с рисками задержек переводов и хранения иностранной валюты на счетах в организациях недружественных стран перед ее приобретением.

Ранее Центробанк РФ отклонил предложение экспертов по борьбе с мошенниками блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей до прохождения пользователем дополнительной идентификации.

Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы, сообщили в пресс-службе банка.

