В ЦБ объяснили, какие банки затронет указ о приостановке операций в "токсичной валюте"

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Указ Владимира Путина о возможности приостановки валютных операций затронет только те банки, которые подпадут под санкции после вступления документа в силу, заявили в Банке России.
"Речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа). То есть приостановлены могут быть операции с новыми деньгами. И только в тех банках, которые подпадут под санкции после вступления в силу указа", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Уточняется, что содержащиеся в указе нормы распространяются только на юрлиц лиц и индивидуальных предпринимателей.
В Центробанке подчеркнули, что компании и ИП, решившие хранить денежные средства в "токсичных валютах", будут разделять с банком риск заморозки средств.
Данные меры позволят бизнесу не хранить деньги в банках в "токсичных валютах" и не накапливать на счетах валютные остатки.
Накануне Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи зарубежные счета в иностранной валюте были заморожены, приостанавливать выполнение операций с бизнесом в этой валюте.
Другим указом президент предоставил Банку России право определять максимальные размеры комиссии, взимаемой российскими банками за валютные переводы, если против них были введены санкции. Кроме того, регулятор сможет устанавливать надбавки к коэффициентам риска в зависимости от достаточности у заемщика выручки для исполнения своих обязательств.
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