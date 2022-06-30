ЦБ РФ повысил лимит переводов за рубеж до млн долларов в месяц

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк увеличил лимит переводов физических лиц за рубеж со 150 тысяч до 1 миллиона долларов в месяц. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Такое право российские резиденты получат с 1 июля. Они смогут переводить не более миллиона долларов или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку.
Такой порог установлен и для переводов физлиц – резидентов из дружественных государств.
С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме евро и долларов. Уточняется, что ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются до 9 сентября.
Граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступила в банковские кассы с 9 апреля. Данное решение связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, уточнили в регуляторе.
До этого сообщалось, что ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.
Общий лимит снятия остается в размере 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Средства сверх лимита с валютных счетов россияне в течение действия временного порядка могут получить в рублях.
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