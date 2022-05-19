ЦБ снял ограничения на продажу гражданам валюты, за исключением долларов и евро

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Российские банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме евро и долларов, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Уточняется, что ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются до 9 сентября. Граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступили в банковские кассы с 9 апреля.

Данное решение связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот, уточнили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ смягчил временный порядок операций с наличной валютой. Открывшие валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и не выбравшие установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

Общий лимит снятия остается в размере 10 тысяч долларов США или их эквивалента в евро. Средства сверх лимита с валютных счетов россияне в течение действия временного порядка могут получить в рублях.

В ЦБ уточнили, что, если понадобится конвертация, она осуществляется по курсу банка, однако выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Центробанка на день выдачи.

