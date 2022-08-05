Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах. Такое решение было принято из-за действий недружественных стран и организаций.
Президент РФ до конца 2022 года запретил инвесторам из недружественных стран сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении. Представителям этих государств, владеющих акциями стратегических предприятий в России, также нельзя совершать сделки с этими акциями. В свою очередь, иностранные инвесторы не смогут заключать сделки с применением акций российских банков.
Правительству поручили подготовить в течение 10 дней список банков и компаний топливно-энергетического комплекса, сделки с долями которых запрещаются иностранцам из недружественных государств. Однако отмечается, что такие сделки могут быть совершены, если российский лидер даст специальное разрешение на их проведение.
Ранее Россия в качестве ответной меры на недружественные действия Софии приняла решение выслать 14 болгарских дипломатов. Болгарского посла Атанаса Крыстина пригласили в министерство иностранных дел России, чтобы объявить сотрудников диппредставительств персонами нон грата.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что высылка Болгарией российских дипломатов наносит существенный урон между отношениями двух стран.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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