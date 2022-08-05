Песков назвал Францию недружественной страной

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Франция в настоящее время является недружественной страной в связи с санкциями, введенными против России, а также другими действиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Франция – недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также рассказал, что на данный момент нет необходимости в телефонном разговоре Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

"Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту", – добавил Песков.

Последние телефонные переговоры Путина и Макрона состоялись в конце мая. Тогда российский президент также провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа длилась 90 минут и была посвящена усилиям по урегулированию ситуации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

