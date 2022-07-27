Президент Франции обвинил Россию в развязывании мировой гибридной войны

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Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Бенине заявил, что действия России на Украине являются новым типом мировой гибридной войны.

По мнению французского лидера, информация, энергетика и продовольствие используются РФ в качестве оружия для шантажа. Саму Россию Макрон назвал одной из последних имперских колониальных держав.

Политик также обвинил RT и Sputnik в "пропаганде на службе режима".

Кроме того, президент Франции выразил удовлетворенность достигнутым соглашением о добровольном сокращении потребления газа в Евросоюзе.

"Необходимо, чтобы военные действия как можно быстрее кончились и каждый вернулся на путь разума и сотрудничества. Я призываю Россию вновь встать на этот путь", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, страны могут продлить работу своих атомных или угольных станций, чтобы продержаться зиму.

Вместе с тем замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил важность перехода на альтернативную энергетику, которая стала рентабельной в условиях высоких цен на газ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

