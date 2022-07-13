Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Москва в отношениях с западными странами готова к любому развитию событий, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции – хотя и пытаемся всячески избежать худшего. К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией", – сказал Биричевский РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона пока не разворачивала в полную силу ответные меры на санкции Запада.

Ранее российский посол по особым поручениям Олег Озеров заявил, что западные государства санкциями создали трудности не РФ, а странам Африки. По его словам, для стабилизации ситуации с продовольственной безопасностью в Африке западным государствам необходимо перестать оказывать давление и осуществлять односторонние нелегальные ограничения.

До этого в Германии заявили о провале стратегии Запада по изоляции России. Отмечалось, что за пределами США и Евросоюза кампанию против РФ поддержали Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

В то же время Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддержали Россию, так как приобретают у нее удобрения, энергоносители или оружие.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

