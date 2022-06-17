В Германии заявили о провале стратегии Запада по изоляции России

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Западная стратегия, направленная на изоляцию России и ее президента Владимира Путина, не работает. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
Авторы материала отметили, что за пределами США и Евросоюза кампанию против РФ поддержали Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.
В свою очередь, как пишет издание, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддержали Россию, так как приобретают у нее удобрения, энергоносители или оружие.
Кроме того, в материале поясняется, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили о нейтралитете и почти не увеличивают добычу нефти.
Таким образом, авторы статьи заключили, что Путин пользуется большей поддержкой в мире, чем рассчитывал Запад.
"Путин не одинок", — подчеркнули в материале.
Ранее бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира. Он отдельно отметил Турцию, которая отказалась от введения санкций против РФ.
"Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего", – написал Берлускони.
До этого в Германии отметили поддержку спецоперации РФ странами Латинской Америки. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В свою очередь, Аргентина в свете действий официальной Москвы обвиняет западные державы в двойных стандартах.
Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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