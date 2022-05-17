В Германии отметили поддержку стран Латинской Америки спецоперации РФ – СМИ

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Страны Латинской Америки – Бразилия, Венесуэла, Мексика, Аргентина – выразили поддержку российской спецоперации на Украине, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Отмечается, что Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В свою очередь, Аргентина, в свете действий официальной Москвы, обвиняет западные державы в двойных стандартах.

Помимо этого, кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва выразил уверенность, что Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы поддерживают усилия России по защите мира в своем регионе. Глава Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что выступает за любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Киев стал колонией США и Европы.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров.

Как уточняется, за проголосовали Россия и Китай, воздержались 13 остальных членов Совета безопасности, в том числе Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

