Венесуэла выразила поддержку усилиям России по защите мира

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Власти Венесуэлы поддерживают усилия России по защите мира в своем регионе. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezuela de television.

"Мир думает, Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа?" – удивился Мадуро.

Глава Венесуэлы подчеркнул, что выступает за любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Киев стал колонией США и Европы.

"Мы уверены, что Россия выйдет из этой битвы еще более единой", – подытожил Мадуро.

До этого президент Никарагуа Даниэль Ортега счел признание ДНР и ЛНР шагом к безопасности в европейском регионе. По мнению Даниэля Ортеги, это создаст дополнительные условия для взаимопонимания сторон.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Также президент подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Они заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет и призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.