РФ признала независимость ДНР и ЛНР, поскольку ЕС не смог склонить Киев к миру – Путин

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Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, поскольку Европа не смогла заставить власти Украины соблюдать Минские соглашения, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России отметил, что в ходе переговоров представители европейских стран каждый раз говорят, что конфликт в Донбассе необходимо урегулировать путем выполнения Минских соглашений. Однако, по словам Путина, эти заявления до сих пор не принесли никаких плодов.

"Но реально они не могли заставить своих партнеров из числа сегодняшнего руководства в Киеве это сделать, поэтому мы вынуждены были принять это решение (признать ДНР и ЛНР. – Прим. ред.)", – заявил Путин.

21 февраля Путин объявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

На следующий день российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Помимо прочего, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных.