Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует

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Минские соглашения были уничтожены не Россией в момент признания ДНР и ЛНР, а гораздо раньше руками властей Украины, заявил Владимир Путин РИА Новости.
Президент России отметил, что Минские соглашения являлись компромиссным вариантом, который мог обеспечить урегулирование конфликта мирным путем. По словам Путина, Киев все эти усилия свел к нулю.
"Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", – добавил Путин.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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